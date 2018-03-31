Açık lise sınavında yine skandal: Optik formlar yanlış basıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17 Mart'ta yapılması planlanırken hatalı kitapçık basımı nedeniyle bugüne ertelenen açık lise sınavında yine bir skandala imza atıldı. Haber merkezimize Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bilgilere göre çok sayıda adayın optik formları yanlış basıldı.
17 Mart'ta yapılması planlanırken hatalı kitapçık basımı nedeniyle bugüne ertelenen açık lise sınavında yine bir skandala imza atıldı. Haber merkezimize Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bilgilere göre çok sayıda adayın optik formları yanlış basıldı.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavının tarihi, daha önce 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün baskı ünitesinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle sınav 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerine ertelendi.
Sınavın ilk oturumuna bu sabah giren öğrenciler yine bir skandalla karşılaştılar. Bu kez de çok sayıda öğrencinin optik formunun yanlış basıldığı ortaya çıktı. Haber merkezimize farklı noktalardan ulaşan öğrenciler, yapılan yanlışlığa isyan ettiler.
Öğrencilere dağıtılan cevap kağıtlarında bazı derslerin cevap bölümünün olmadığı görüldü. Binlerce öğrenci sınav soruları önlerinde olmasına rağmen, cevap kağıdında sınava gireceği ders kısmı eksik olduğundan soruları cevaplayamadı. Cevap kağıdında sadece 4 ders için yer ayrılan ama dört dersten fazla sınavı olan adaylar, cevap anahtarı eksik basıldığından sorulara yanıt veremedi.
İşte öğrencilerin anlattıkları:
- Ben Kağıthane'de sınava girdim. Bugün yapılan açık öğretim lise sınavlarında, adaylar ya eksik dersten ya da aldığı derslerin dışındaki derslerden sınava sokuldu. Okulda 200'e yakın öğrenci vardı, 70-80 kadarının optik formu hatalı çıktı. Kimisinin de aday giriş belgesinde hatalar olduğu anlaşıldı.
- Bugün açık lise sınavında çok büyük bir skandal yaşandı. Çok sayıda öğrencinin optik formları yanlış basılmış. Halbuki bundan iki hafta önce basım hatası nedeniyle sınav ertelenmişti. Bunun yarattığı sıkıntıdan dolayı çok mağduruz. O kadar çalıştığımız dersler ne olacak? Böyle bir rezillik olamaz! Paralarımız nereye gitti!
- Ben Kadıköy'de sınava girdim. Optik formlarımız yanlış geldi. Sorumlu olmadığımız derslerin bulunduğu formlarla karşılaştık. Mağduruz.
- Açık lise sınavına girdik ama sorumlu olduğumuz derslerin yanıtlarını yazabileceğimiz form hatalı. Kimseden de düzgün bir açıklama gelmiyor. Böyle bir hata yapılabilir mi!
- Bugün İzmit'te açık lise sınavına girdim. Tabi tutulmam gereken yedi ders varken cevap kağıdında dört ders vardı. Sınıf genelinde yaptığım incelemede cevap kağıtlarında maksimum ders sayısının dört olduğunu gördüm. Özetle dört ders üstü sınava girmesi gereken tüm öğrenciler mağdur.