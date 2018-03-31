Açık lise sınavında yine skandal: Optik formlar yanlış basıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17 Mart'ta yapılması planlanırken hatalı kitapçık basımı nedeniyle bugüne ertelenen açık lise sınavında yine bir skandala imza atıldı. Haber merkezimize Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bilgilere göre çok sayıda adayın optik formları yanlış basıldı.

17 Mart'ta yapılması planlanırken hatalı kitapçık basımı nedeniyle bugüne ertelenen açık lise sınavında yine bir skandala imza atıldı. Haber merkezimize Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bilgilere göre çok sayıda adayın optik formları yanlış basıldı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavının tarihi, daha önce 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün baskı ünitesinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle sınav 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerine ertelendi.

Sınavın ilk oturumuna bu sabah giren öğrenciler yine bir skandalla karşılaştılar. Bu kez de çok sayıda öğrencinin optik formunun yanlış basıldığı ortaya çıktı. Haber merkezimize farklı noktalardan ulaşan öğrenciler, yapılan yanlışlığa isyan ettiler.

Öğrencilere dağıtılan cevap kağıtlarında bazı derslerin cevap bölümünün olmadığı görüldü. Binlerce öğrenci sınav soruları önlerinde olmasına rağmen, cevap kağıdında sınava gireceği ders kısmı eksik olduğundan soruları cevaplayamadı. Cevap kağıdında sadece 4 ders için yer ayrılan ama dört dersten fazla sınavı olan adaylar, cevap anahtarı eksik basıldığından sorulara yanıt veremedi.

İşte öğrencilerin anlattıkları: