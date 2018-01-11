ABD'ye seyahatte Türkiye 'riskli' kategoride

ABD Dışişleri Bakanlığı, “seyahat uyarıları” sistemini değiştirdi. ABD vatandaşlarına Şanlıurfa, Van, Muş, Mardin, Tunceli gibi şehirlere gitmemeleri çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere seyahat edecek vatandaşlarına yönelik olarak yayımladığı “seyahat uyarıları” sistemini değiştirdi. “ABD vatandaşlarının kesin, zamanında ve güvenilir emniyet ve güvenlik bilgisinin sağlanmasını amaçladığı” ifade edilen yeni sistemde ülkeler risk oranlarına göre, 4 kategoriye ayrıldı.

T24'te yer alan habere göre, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasıyla birlikte yaşanan vize krizi, Fethullah Gülen'in Türkiye’ye iade edilmemesi ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılanması gibi nedenlerle ABD ile ikili ilişkiler konusunda gerilimli bir dönemden geçen Türkiye, “riskli” anlamına gelen 3. kategoride yer aldı.

Seyahatin yeniden gözden geçirilmesi uyarısının yapıldığı 3. kategoride, ülkenin emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı bilgilendirilmesi yapılıyor. Türkiye’nin bu kategoride yer almasına gerekçe olarak “terörizm” ve “keyfi tutuklamalar” gösterildi.

İşte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve 10 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe giren seyahat kategorileri:

Seviye 1: Normal Tedbir Uygulaması – Emniyet ve güvenlik tavsiyeleri açısından en düşük seviye. Uluslararası seyhatlerde her zaman biraz risk söz konusudur. Diğer ülkelerdeki koşullar, her zaman için ABD’dekinden farklılık gösterebilir.

Seviye 2: Yükseltilmiş Tedbir Uygulaması – Artan emniyet ve güvenlik risklerinin farklında olun. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili “Seyahat Tavsiyeleri” kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

Seviye 3: Seyahatinizi gözden geçirin - Emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler bulunması nedeniyle seyahatten kaçının. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili “Seyahat Tavsiyeleri” kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

Seviye 4: Seyahat etmeyin – Hayati tehlike oluşturabilecek ciddi riskler bulunması nedeniyle en yüksek tavsiye seviyesidir. Acil bir durumda ABD hükümetinin, çok sınırlı bir yardım kabiliyeti vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmemesi veya güvenli olan en kısa sürede ülkeden ayrılmasını tavsiye eder. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili “Seyahat Tavsiyeleri” kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

ABD'nin listesinde 1. seviyede İskandinav ülkeleri yer alırken 3. kategoride Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çad, Nijerya, Pakistan ve Sudan gibi ülkeler bulunuyor. Yemen, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerse 4. kategoride yer aldı.

TÜRKİYE RİSKLİ KATEGORİDE: 'TERÖRİZM VE KEYFİ GÖZALTI'

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni seyahat uyarıları sistemi ile birlikte ''terörizm ve keyfi gözaltılar'' nedeniyle Türkiye’ye planlanan seyahatlerin gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulunULdu.

Hatay’ın Türkiye-Suriye sınırı, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ’ın terör riski nedeniyle diğerlerine göre daha tehlikeli olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına “Bu şehirlere gitmeyin” uyarısında bulundu.