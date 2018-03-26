Abdüllatif Şener, neden protesto edilmişti?

Eski Bakan Abdüllatif Şener, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde TÜSİAD tarafından düzenlenen ve TKP'li öğrenciler tarafından protesto edilen 'Girişimcilik Kongresi'nin konuşmacıları arasındaydı.

AKP'nin kurucularından olan eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, dün sosyal medya hesabından "Bakan’ken, Boğaziçi Üniversitesinde TKP’li bir grup öğrenci tarafından protesto edilmiştik. Basına, 'Onlar bizim çocuklarımızdır, kendilerini ifade etmeleri beni mutlu eder' diye değerlendirme yapmıştım. Hürriyet olayı, 'Bakan’dan örnek davranış' diye vermişti. Nereden nereye..." mesajını paylaştı.

Gündem olan bu sözlerin ardından gözler Şener'in neden protesto edildiğine çevrildi.

2004 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediği "Girişimcilik Kongresi" TKP'li Öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

Söz konusu kongrenin konuşmacılarından biri de dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'di.

TKP'li öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protestoda sıklıkla "ABD uşağı TÜSİAD, dışarı", "Müşteri değil, öğrenciyiz", "Tüccar siyaset üniversiteden defol", "NATO'cu TÜSİAD üniversiteden defol", "Herkese eşit parasız eğitim", "Sermaye defol, üniversiteler bizimdir'' sloganları atılmıştı.