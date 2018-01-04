'Abdullah Gül'ün hesabı ne?'

Sabah yazarı Mahmut Övür, Abdullah Gül ile Erdoğan arasında devam eden gerilime ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Övür, Gül'ün 2019'da "muhalefetin" adayı olabileceğini ya da yeni bir parti kurabileceğini ileri sürdü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Daha Mayıs 2011'de Cumhurbaşkanı Gül'le gittiğimiz Sırbistan'da Tuna Nehri üzerinde bir yat gezisine çıkmış ve yalnız kaldığımızda şu soruyu sormuştum: "Bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptınız. 2014'ten sonra ne yapacaksınız?" Gül'ün cevabı çok kısaydı: "Bu yaşta evde mi oturacağım..."

Buna Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılırken eşi Hayrünnisa Gül'ün şu açıklamasını da eklemek gerekiyor: "Fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben başlatacağım." İpler kopmuştu. Gül yeni bir siyasi yolculuğun işaretini vermiş ama nasıl yapacağını açıklamamıştı.

Gül'ü iyi tanıyanlar, açıklamamasının nedenini siyaset tarzına bağlıyorlardı. Onlara göre Gül, risk üslenmeyen, kolayı seven bir insandı. En uygun zamanı, AK Parti'yi kaybetmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıpranacağı zamanı bekleyecekti. İşte o zaman hiç gelmedi. Birkaç seçim geçti, kuşatmalar, kalkışmalar, FETÖ'nün küresel tezgâhları ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi yaşandı ama o zaman gelmedi, gelmeyecekti de...

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Artık geri adım zor görünüyor. Bütün bunlar muhalefetin adayı olmak ya da yeni bir parti için mi yoksa AK Parti'yle pazarlık yapmak için mi yapılıyor? Bu çalışmada kimler yer alıyor? Hayrünnisa Gül nasıl bir rol üstleniyor? Bunları da bir başka yazıda ele alalım.