Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Abdullah Gül'e ilişkin çeşitli iddialarda bulunan eski danışmanı Ahmet Takan, Gül'ün aday olmayacağını ileri sürdü, adayını açıkladı.

On birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir süre danışmanlığını da yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Gül'ün adayının Ali Babacan olacağını iddia etti.

"Sizlere, bu sütundan yakın bir zaman içinde Abdullah Gül'ün yanına bir eski yüksek yargı başkanı ve de Ali Babacan'ı alarak çıkış yapacağını duyurmuştum" diyen Takan, şu iddiaları sıraladı: