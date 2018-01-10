Abdullah Gül'ün adım atacağı tarihi açıkladı

Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar, Abdullah Gül'ün harekete geçeceği tarihe ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Batuhan Yaşar, Gül'ün Şubat ayında harekete geçeceğini ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül 'ne yapsam, ne etsem' hesaplarının sonuna geldi. Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak" diyen Yaşar, "Ciddi ciddi hazırlanıyor. Hemen söyleyelim ilk aşama bu. Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak. İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek. 'Ben partiler üstüyüm' mesajı verecek. Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünkü Meclis grup toplantısında Abdullah Gül'ü sert sözlerle hedef almış, "Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar" demişti.