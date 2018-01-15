Abdullah Gül'e ilişkin yeni iddia

Gazeteci Can Ataklı, Erdoğan-Gül gerilimine ilişkin kulislerde konuşulan yeni iddiaları köşesine taşıdı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Abdullah Gül'ün KHK çıkışının ardından Erdoğan ve AKP'lilerin hedefi haline gelmesi sonrası AKP'de Gül'e dair dillendirilen yeni senaryoları yazdı.

Ataklı, AKP'li kurmayların Abdullah Gül'ün parti kurma ihtimalinden çekindiklerini iddia etti.

Ataklı'nın yazısından bir bölüm şöyle:

"Muhalefetin bir 'çatı aday' formülünde anlaşma olasılığı sıfıra yakındır, böyle bir durumda Gül'ün 'çatı adaylığı' ise kesinlikle sıfırdır. Ne CHP ne İyi Parti böyle bir formüle asla sıcak bakmayacağı gibi Abdullah Gül'ün de böyle bir maceraya atılmayacağı ortadadır. Buna karşı Ankara'daki haber kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre iktidarı asıl korkutan Gül'ün yeni bir parti kurması. Daha önce de yazdığım gibi Gül'ü bu konuda yüreklendiren bazı güçler de var.

Basitçe şöyle düşünülüyor.

'1- Erdoğan çok güçlendi ve tutulamaz hale geldi.

2- Erdoğan'ın bu tek adam tavrı Türkiye'yi ekonomik olarak derin bir sıkıntıya sokacaktır.

3- Aynı anda dış politikada da ağır başarısızlık olasılığı çok yüksektir.

4- Türkiye'nin bu girdaptan çıkarılması için muhalefet yetersizdir.

5- Kriz ancak yine AKP içinden çıkacak yeni bir oluşumla aşılabilir.

6- Bunu oluşturma potansiyeli şu anda Abdullah Gül'de vardır.

7- Bu kez iktidar tek parti de olmayabilir, geniş tabanlı bir uzlaşma hükümeti kurulabilir.'

Düşünce bu. Bana göre ham hayal. Çünkü öncelikle Gül'de bu tür bir potansiyel yok. Bana göre Gül ancak bir fiili durum sonrası görev almayı düşünmekte ve amaçlamaktadır. Sonuç; Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. AKP'den ayrılacak bir grupla yeni bir parti denemeye kalkması ise az da olsa ihtimaldir."