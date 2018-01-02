Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 7 tavsiye geldi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminde ve sonrasında ''terör' eylemleri''ne müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK'daki tarih muğlaklığına dikkat çeken ve eleştirilerin hedefi olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e '7 hayati tavsiye' verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

1- Sakın dolduruşa gelme!

“Düş önümüze de peşinden gidelim Abdullah Bey” derler… Önlerine düştüğünde bir de bakmışsın ki… Arkanda tek bir kişi bile yok.

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2- Sakın ikna ederim diye düşünme!

Öyle bir medya motorları var ki… Tabanlarını Almanya’nın 1600 liralık asgari ücreti kıskandığına bile ikna edebiliyorlar.

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3- Sakın “tabanla bağımı koparmam” diye umma!

Melekten şeytana, şeytandan da meleğe dönüştürme becerileri gerçekten pes dedirtecek denli muazzam.

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4- Sakın “Ama ben haklıyım” diye havaya girme!

Görmüyor musun? Ahali alkışlarken de, yuhalarken de ne dendiğine bakmıyor. “Zam yaptık” cümlesini bile alkışlıyorlar yahu! Ötesi var mı?

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5- Sakın “An gelir beni ararlar” diye beklentiye girme…

Öyle bir an hiç gelmeyebilir… Ayrıca öyle bir an geldiğinde… Senin kapının çalınmasına sıra hiç gelmeyebilir.

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6- Sakın “Bana yapılan terbiyesizlik vicdanları yaralayacaktır” deme.

Sarsılacak, titreyecek, etkilenecek bir vicdandan artık eser bile kalmadı… Merdo’lar falan hakkın rahmetine kavuştu.

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7- Sakın 15 Temmuz akşamı aslanlar gibi kükremiş olmana güvenme…

Bırak kükremeyi, seksen yedi tankın üstüne çıkmış olsan da seni FETÖ’nün askeri ilan etmekten asla çekinmezler.

Hakan'ın yazısının tamamı...