Abdullah Gül'den Erdoğan kararı

Çıkarılan son KHK sonrası Erdoğan ile Gül arasında başlayan tartışmaya ilişkin yeni iddialar ortaya atılıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın partisinin son MKYK toplantısında Gül'ün açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini, Gül'ün 2019'da karşısına aday olarak çıkacağını düşündüğünü söylediğini aktardı.

Selvi, Gül'ün kararına ilişkin ise şu iddiada bulundu:

16 Nisan referandumundan sonra Gül cephesinde de bazı kararlar alındı. Daha önceleri kendisine “daha çok konuşman lazım” baskısı yapılıyordu. O dönemler sessiz kalan Gül’ün, 16 Nisan’dan sonra, “Benim daha çok konuşmam lazım” dediği söyleniyor. O tarihten itibaren, “Daha çok görünen, daha çok konuşan” bir Abdullah Gül portresi ortaya çıktı. Abdullah Gül farklı bir faza geçti. Üzerindeki “parti kur”baskısını, “Ben geçmişte parti kurdum. Parti kurmanın ne demek olduğunu bilirim” diye savuşturuyor, “Sokak ne diyor, sokağa bakmak lazım” diye halkı işaret ediyordu. Son dönemlerde Gül için, “Yüz bin imza ile Erdoğan’a karşı hayır blokunun ortak adayı olarak çıkmak istiyor”senaryosu konuşulmaya başlandı.

Erdoğan her şeyin farkındaydı. O nedenle son çıkışıyla Gül ile AK Parti seçmeni arasına mesafe koydu. Bu tür durumlarda geri çekilmeyi tercih eden Gül ise bu kez geri adım atmadı. Erdoğan ile Gül arasındaki mücadele yeni sürece girdi. Sonunda kazananın Erdoğan olacağı bu süreci dikkatle izlemekte yarar var.