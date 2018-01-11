'Abdullah Gül olayı bitmiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ve AKP'li yazarların sert sözlerine yanıt vermeyen Abdullah Gül için "bitmiştir" yorumu geldi.

AKP'nin çıkardığı son KHK'nın düzeltilmesi için attığı tweet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef alınan Abdullah Gül, gelen eleştirilere yanıt vermedi.

Gül'ün sessizliğini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Abdullah Gül’den bir lider çıkmayacağı... Abdullah Gül’ün bir lider olamayacağı... Abdullah Gül’ün bir liderlik sergileyemeyeceği... Kabak gibi ortaya çıkmıştır. Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine risk alarak... Abdullah Gül’e meydan okumuştur. Abdullah Gül ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak... Bu büyük meydan okumaya karşı... Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir. Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri... Halkın haklarını nasıl savunabilir ki? Geçmiş olsun! Bu şarkı burada bitmiştir" ifadelerini kullandı.

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Hakan'ın yazısının Saray'daki görüşme sonrası gelmesi dikkat çekti: