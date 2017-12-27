'Abdullah Gül birçok isimle gizli görüşmelere başladı'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK eleştiri AKP içinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Parti içinden gelen tepkileri köşesine taşıyan İhlas Medya Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Abdullah Gül o twiti niye attı?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’den bazı milletvekilleri ile konuştuk..

Bu açıklamanın nasıl değerlendirildiğini sorduk:

-“Bir çalışma var.. Eski milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla gizli görüşmeler yapılıyor..”

-“2019’da aday olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için erken.. Abdullah Beyi bilenler bilir anahtar teslimi işleri sever.. Mahalli seçimleri bekliyor..”

Bazı yorumlara göre ise Abdullah Gül, KHK üzerinden aslında AK Parti’yi ilk kez açıktan eleştirdi..

Biraz daha araştırınca dikkat çekici bilgilere ulaştık:

-Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı..

-KHK eleştirisi aslında bu yol ayrımının tesciliydi..

-Yeni parti için teşkilatlanma çalışmaları alttan alta devam ediyor.. Bazı şehirlerin il başkanları bile belli..

-Saadet Partisi ile de görüşülüyor..

-Meral Akşener ile de olabilir.. Oradan da aday gösterilebilir..

Yanlış anlaşılmasın..

Bizim eleştirimiz bütün bunların gizli gizli yapılmasına..

Çıkarsın her şeyi açıklarsın..

AK Parti’den istifa edersin..

Kimse de bir şey diyemez..