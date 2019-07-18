ABD'nin 'FaceApp' suçlamasına yanıt

Tüm dünyada yaygınlaşan FaceApp uygulamasına ilişkin ABD'den 'kişisel bilgilerimiz yabancıların eline geçiyor' açıklaması geldi. Uygulamanın sahibi olan Rus şirketten yapılan açıklamada, kişisel verilerin depolandığı iddiası yalanlandı. Öte yandan geçtiğimiz yıl kişisel verilerin gizliğini ihlalle suçlanan Facebook, 5 milyar dolar ceza almıştı.

Son dönemde hızla yayılan akıllı telefon uygulaması "FaceApp" ABD'de de tartışma konusu oldu.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak programın "ulusal güvenlik ve veri gizliliğine yönelik tehlike oluşturduğunu" öne sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, programın St. Petersburg merkezli Wireless Lab. tarafından geliştirildiğini belirten Schumer, "kullanıcıların bilgilerinin ABD’ye karşı siber düşmanlıklarla aktif olarak ilgilenen düşmanca bir yabancı gücün eline geçecekse bu durumun problem yaratacağını" iddia etti.

FaceApp'TEN AÇIKLAMA

Kullanıcılarının veri bilgilerini depolamakla suçlanan FaceApp'ten yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı.

Açıklamada, "Yüklenen fotoğrafların çoğu, yüklendiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde sunucularımızdan siliniyor. Kullanıcılar tarafından gelen verilerin silinmesi taleplerini ise kabul ediyoruz. Destek ekibimiz şu an oldukça yoğun olsa da bu taleplere öncelik gösteriyoruz" denildi.

Açıklamada, fotoğraflar üzerinde yapılan işlemlerin bulut sunucular üzerinde yapıldığını ancak düzenleme için seçilmeyen diğer fotoğrafların hiçbir şekilde buluta transfer edilmediğini dile getirildi.

FACEBOOK 5 MİLYAR DOLAR CEZA ALMIŞTI

ABD'nin FaceApp'e yönelik suçlamaları ve iddiaları sürerken, Facebook geçtiğimiz yıl kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmiş, üçüncü taraflarla paylaşmıştı.

Facebook'a bu nedenle ABD Federal Ticaret Komisyonu 5 milyar dolar ceza kesmişti.