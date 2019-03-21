ABD’li Sarai Sierra davasında karar: 11 yıl 8 ay hapis cezası

2013 yılının Ocak ayında, fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul Sarayburnu’ndaki surlarda cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü ve karara bağlandı. ‘Laz Ziya' lakaplı sanık Ziya Tasalı, hakkında hüküm açıklandı.

Fatihte'teki tarihi surlarda fotoğraf çeken Sarai Sierra'yı cinsel saldırı sonucu öldürdüğü için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı, Yargıtay'ın "daha fazla ceza verilmesi" yönündeki bozma kararı doğrultusunda "cinsel saldırı" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Tasalı cezaevinden getirildi.

Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre; mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı'nın Sierra'yı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak 'Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık' suçundan verilen cezanın bozulduğunu belirtti.

'TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI'

Duruşmada söz alan savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı. Savcının mütalaası şöyleydi: Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, sanığa bu yönde ceza verilmesini talep etmişti. Ayrıca sanık Tasalı'nın ‘nitelikli hırsızlık' suçundan da cezalandırılmasını istemişti.

SAVCININ GÖRÜŞÜNE KATILMADILAR

Sierra'nın ailesinin avukatı Ceren Şarman savcının nitelikli saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki mütalaasına katılmadığını söyledi.

'ÖLDÜRDÜM AMA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM'

Sanık Ziya Tasalı’nın son sözü soruldu, “Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tasalı ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) suç maddelerinde belirtilen alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurdu.

Heyet, sanık Tasalı'nın, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay, "hırsızlık" suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

YARGITAY CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ziya Tasalı'ya, Sarai Siera'ya yönelik 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 5 yıl 10 ay ile 'Hırsızlık' suçundan verilen 2.5 yıl hapis cezasına ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetmişti. Tasalı'nın, Sarai Sierra'ya yönelik organ veya sair cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu hususunun şüpheli kaldığı belirtilen bozma kararında, Tasalı'nın organ ve sair bir cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle maktuleyi öldürdüğü ifade edilmişti. Ziya Tasalı'nın 'Cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınıra yakın veya üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedilmişti.