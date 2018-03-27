AB'den Türkiye'ye 'vize heyeti' kararı

AB Komisyonu'nun Türkiye'ye vize muafiyetiyle ilgili nisan ayında Ankara'ya heyet yollamayı planladığı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin vize muafiyetiyle ilgili aşamayı görüşmek için Ankara’ya teknik bir heyet göndermeyi planlıyor. Heyetin, nisanda Türkiye’de olması öngörülüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Komisyon, vize muafiyeti konusunda Türkiye’ye heyet göndermek için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nden yetki aldı. Heyetin AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere ilgili birimlerden oluşması öngörülüyor. Heyetin ziyaretinin nisanın ortasını bulabileceği belirtiliyor.

Bazı AB üyeleri, Komisyon’dan sadece karşılanmayan 7 kriter üzerine odaklanmamasını, karşılandığı belirtilen 65 kriterin de tekrar incelemeye alınmasını talep etti. Komisyon’un yanıtı ise, “Daha önce yapılan değerlendirmelerde 72 kriterin tamamı incelendi. Bir sonraki değerlendirmede de aynı yöntem izlenecek ve kriterleri karşılama düzeyinde gerileme varsa belgeye yansıtılacak” oldu.