ABD'den dikkat çeken 'Afrin' açıklaması

ABD liderliği Suriye'de kurulan koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, bir gazetecinin Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonuna ilişkin sorusu üzerine "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" dedi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, açıklamayı Twitter adresinden duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti.
Dillon'un açıklamasının ABD'nin Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyona yeşil ışık vereceği şeklinde yorumlandığı belirtiliyor.