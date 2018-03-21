ABD'den AKP'ye Menbiç yanıtı: Bu komik...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda Türkiye ile anlaşma sağlandığı haberlerine yanıt verdi. Nauert, 'Bu komik, çünkü Menbiç konusunda bir anlaşma yok' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Tillerson ile yapılan görüşmeler sonrası varılan anlaşmayı açıklamış, "Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson ile bugün de görüşeceğim" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Çavuşoğlu'nun bu sözlerine yanıt verdi.

Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşma olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Nauert, "Bu komik, çünkü Menbiç konusunda bir anlaşma yok" dedi.

Nauert, heyetler arasındaki görüşmelerin ne zaman yapılacağının da belli olmadığını söyledi.