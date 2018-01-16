ABD'de Gül tartışması: Aday olabilir

ABD merkezli Politico sitesi, son dönemde adaylık iddialarıyla gündem olan Abdullah Gül ismini masaya yatırdı.

Abdullah Gül'e ilişkin tartışmalar şimdi de ABD merkezli Politico sitesinin gündeminde.

Sitenin Gül'e ilişkin yaptığı analizde, "Gül’ün AKP geçmişi nedeniyle Türkiye demokrasisini kurtarma görevi için 'tuhaf bir aday' olduğuna" değinilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gül’ün kamuoyu önündeki çekişmesinin, “Türkiye’deki demokratlar arasında Gül’ün muhalefete katılarak, seçimde aday olabileceği umudunu yükselttiği" belirtildi.

Gül’ün daha önce de Ankara politikalarını eleştirdiği ancak sivillere yargı muafiyeti getiren KHK ile ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevap verdiği belirtilirken, liderlerin çatışmasının Türkiye’de önemli bir gündem oluşturduğu, Gül’ün aday olup olmayacağının tartışma programlarının ve köşe yazılarının konusunu oluşturduğu ifade edildi.

Yazıda, Erdoğan’ın kimi muhaliflerinin Gül’ü Cumhurbaşkanının karşısına çıkabilecek en etkili aday olarak gördükleri, “şu andaki muhalefet liderlerinin aksine ideolojik ve kültürel olarak bölünmüş ülkede aralarında Kürtlerin de bulunduğu kesimlerden destek alabileceğini” düşündükleri savunuldu.