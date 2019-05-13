ABD'de 44 eyaletten ilaç şirketlerine ortak dava: Fiyatları şişirdiler

ABD'de 44 eyalet, dünyanın en büyük muadil ilaç üreticisi Teva'ya 19 büyük ilaç şirketiyle komplo kurup ilaç fiyatlarını şişirdiği iddiasıyla toplu dava açtı.

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden biri olan İsrail firması Teva’ya 19 büyük ilaç şirketiyle birlikte pek çok ilacın fiyatlarını sabitleyip maliyeti artırdıkları iddiasıyla toplu dava açtı.

BBC’de yer alan habere göre; Connecticut Başsavcısı William Tong açılan davada, adı geçen ilaç firmalarının 100’den fazla ilacın fiyatını bazı durumlarda yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyor.

500 sayfalık iddianamede, 20 ilaç şirketi ve 15 üst düzey yöneticinin Temmuz 2013 ve Ocak 2015 döneminde, kanser, diyabet, yüksek tansiyon, HIV ve kolesterol dahil birçok tedavide kullanılan 86 jenerik ilacın fiyatının düşmesini önlediği ya da fiyatlarını artırmak için yasalara aykırı olarak işbirliği yaptığı iddia ediliyor.

Davanın merkezindeki İsrail firması Teva suçlamaları reddetti. Davada ismi geçen diğer ilaç firmalarından biri olan Sandoz’dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Geçtiğimiz Cuma günü açılan dava Aralık 2016'da 45 eyalet genel avukatı ve Columbia bölgesi tarafından başlatılan bir tepkiye paralel olduğu söyleniyor. Süren soruşturma, Bu dava daha sonra bir düzineden fazla uyuşturucu üreticisini kapsayacak şekilde genişletildi.