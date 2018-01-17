'ABD YPG'ye MANPAD verdi'

Rus askeri uzman Sivkov, ABD’nin YPG’ye 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) verdiğini, bunun Suriye, Rusya ve Türkiye orduları için tehdit olduğunu söyledi.

ABD'nin YPG'ye çok sayıda MANPAD verdiği ileri sürüldü. Rusya Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin, Suriye ve Türk ordularıyla çatışmanın çıkması durumunda Kürt güçlerinin en azından helikopter ve alçaktan uçan uçaklara karşı hava savunmaya sahip olmasını sağlamak istediğini söylerken, "Bu nedenle YPG'ye bu sistemler tedarik ediliyor. MANPAD sevkiyatı, sadece Suriye ordusuna değil, Ruslara ve ABD'nin müttefikleri olan Türklere indirilen darbe" dedi.

Sivkov, "Bu füzelerin türü önemli değil. Önemli olan bu hava savunma sistemi olmaları" diye ekledi.