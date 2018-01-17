ABD: Türkiye'nin Afrin'de YPG'yi vurduğuna dair haberler...

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'deki YPG mevzilerini vurduğuna dair bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’den kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak nitelendiği hatırlatılarak Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi söz konusu olursa ABD’nin ne yapacağı da soruldu.

Nauert, Vancouver’da ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşeceğini hatırlattı.