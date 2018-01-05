A101 emekçileri: A101 istihdam şampiyonu mu? İşten atma şampiyonu mu?

A101 emekçileri, basın açıklaması yaparak sorunlarını dile getirdi.

Samsun’da başlayan örgütlenmeleri Türkiye geneline yayılan A101 emekçileri, Atakum ilçesinde bulunan bir A101 mağazası önünde sorunlarını dile getiren bir basın açıklaması yaptılar.

A101 emekçilerinin yanında onlarla dayanışma için gelen Atakumlu yurttaşlar Türk-İş mevkiinde bulunan A101 mağazası önüne toplandılar. A101’in "Harca harca bitmez" reklamına atfen “Sömür sömür bitmez... İstihdam şampiyonu mu? İşten atma şampiyonu mu? Tazminat gasplarından 7000 mağaza” pankartıyla gelen emekçiler, taleplerini dile getiren dövizler taşıdılar. Eylem boyunca mağazaya gelen yurttaşların A101 emekçilerine gösterdiği ilgi ve destek dikkat çekti.

Okunan basın bildirisinde, perakende sektörünün en büyük sömürü zinciri olan A101’in Türkiye genelinde binlerce çalışanının aynı problemleri yaşadığı vurgulandı. Şirketin, kâr oranlarını artırmak için çalışanlara iftiralar atarak tazminatsız şekilde işlerine son verdiği ya da mobbing uygulayarak istifaya zorladığına dikkat çekildi.

'İSTİHDAM DEĞİL SÖMÜRÜ ŞAMPİYONU'

Şirketin mağaza sayısının 7000’e ulaşmış olmasının arkasında işçi sömürüsü olduğuna işaret edilerek, “Hesaplarımıza göre A101, çalışan işçilerini bir yıl fazla çalıştırıp haklarını gasp ederek 346 mağaza açabilmektedir. A101 marketlerinde bir çalışanın ortalama çalışma süresi 4,5 yıldır. Sürekli işçi sirkülasyonu sağlayan şirket bu sayede 2015 ve 2016 yıllarında istihdam şampiyonu olmuştur” denildi. İşsizliğin yoğun olduğu düzen şartlarında, buldukları işlerinde kötü muamele gördüklerini, hakaretlere maruz kaldıklarını belirten emekçiler, gösterdikleri tepkiyle bunun örgütlü bir işçi hareketiyle aşılabileceğini gösterdiler.

'YÖNETİCİLER KENDİ YOLSUZLUKLARINI ÇALIŞANLARA YÜKLÜYOR'

Yapılan açıklamada, şirketin atadığı yöneticilerin A101’de kendi hükümdarlıklarını kurmuş olduklarından, şahsi menfaatleri için şirketin verdiği yetkiyi kullanmaktan kaçınmadıklarından söz edildi. Şirket içi birçok yolsuzluğa imza atan yöneticilerin, bunları çalışanlara yükleyerek A101 emekçilerinin iş akdine son verdiğinin altı çizildi. A101 marketlerinde envanter açıklarının çalışanlara yüklendiği, çoğu zaman çalışanların hırsızlıkla itham edildiği ve bunun tazminatsız işten çıkarmalarda kullanıldığı şu ifadelerle anlatıldı: “Çalışanlara envanterlerde eksik olan ürünleri evine götürdü muamelesi yapılmaktadır. Birçok çalışan bu açıklar nedeni ile baskı altına alınarak ‘siciline işletirim, bir daha iş bulamazsın’ gibi tabirlerle istifaya zorlanmaktadır. İstifa eden personelin tazminat hakları bu şekilde patronun cebine transfer edilmektedir.”

'HALK SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK SKT'Sİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER SATTIRILIYOR'

Bildiride değinilen diğer bir önemli nokta, A101 marketlerinde kasa yakınına konulan son kullanma tarihi (SKT) yaklaşmış ürünlerin, çalışanlara bezdirici baskılarla öncelikli olarak sattırılmaya çalıştırılması konusuydu.

Açıklamada, prosedürde yasak olan bu uygulamanın bölge sorumluları tarafından halk sağlığı hiçe sayılarak çalışanlara yaptırıldığı teşhir edildi.

'33 BİN ÇALIŞANIN UMUDU ÖRGÜTLÜ MÜCADELE'

Bu sorunları çözmek için sendikal faaliyete başladıklarını ifade eden A101 emekçileri, bunu öğrenen A101 patronları tarafından 8 mesai arkadaşlarının kışın ortasında hiçbir hakları verilmeden kapının önüne koyulduğunu, Anayasal haklarının çiğnendiğini hatırlattılar. A101’de çalışmaya devam eden emekçiler bu yaptırımlara rağmen mücadelelerinden vazgeçmezken, işten çıkarılanların da açtıkları davalarda işe iade ve sendikal tazminat hakları kazandıklarının altı çizildi. Şirketin mahkeme kararlarına itiraz ederek kendilerine boyun eğdiremeyeceğini söyleyen emekçiler, gelinen noktada 33 binin üzerindeki A101 çalışanına umut olduklarını ifade ettiler.

'SÖMÜRÜ ZİNCİRİNE KARŞI DAYANIŞMA ZİNCİRİ'

Açıklamada “Onların sömürü zinciri var ise, çalışanlar olarak biz de kendi dayanışma zincirlerimizi örüyoruz ve A101 patronlarına, yöneticilerine sesleniyoruz” denilerek şu maddeler sıralandı:

"Her gün işten çıkarılma kaygısı duymak istemiyoruz,

Envanter baskısı son bulsun,

SKT baskısı son bulsun,

Attığınız iftiralar son bulsun,

Fazla çalışma istemiyoruz,

Yeterli personel ile çalışmak istiyoruz,

Ciro baskısı istemiyoruz,

Hakaretlerinizi işitmek istemiyoruz!"

A101 emekçileri, eyleme katılan ve desteklerini sunan halka, siyasi partilere, kitle örgütlerine, öğrencilere ve basın emekçilerine teşekkür ederek "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganı ve alkışlar eşliğinde eylemlerini bitirdiler.