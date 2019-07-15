90 bin camide eş zamanlı sela okunacak

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

İzmir'de darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzini üç kişi darp etmiş, savunma olarak ''darbeden haberleri olmadığını'' söylemişlerdi.