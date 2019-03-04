85 yaşındaki Sise Bingöl tahliye edildi

85 yaşındaki hasta tutuklu Sise Bingöl tahliye oldu. Bingöl, infazı tamamlandığı için ‘adli kontrol’ ile serbest bırakıldı.

85 yaşındaki hasta tutuklu Sise Bingöl, Tarsus T Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'nden sevk edildiği Adana Karataş Kadın Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.

Cezaevi önünde Bingöl'ü karşılayan, ailesi oldu. Bingöl'ün kızı Hasbike Kanmaz, cezaevinden çıkan annesinin çok mutlu olduğunu söyledi ve annesini alıp direkt Muş'a geçeceklerini dile getirdi.

2 YILDIR TAHLİYE EDİLEMİYORDU

Sise Bingöl, Nisan 2016'da 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanarak Muş F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Haziran 2016'da yapılan ilk duruşmada hastalığı göz önünde bulundurularak tahliye edilen Bingöl, Nisan 2017'de devam eden yargılamada 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Kendi beyanına göre 85 yaşında olan Sise Bingöl, 2 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyordu.

Yaşlı olmasından dolayı algılama yeteneğini kaybetmiş olan Bingöl, mide, şeker, astım, tansiyon gibi hastalıklarla mücadele ediyordu.

Daha önce Bingöl için Muş Devlet Hastanesi'nce verilen raporda 'Sağlığının cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı' tespiti yapıldı. Ancak buna rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca verilen raporda 'Cezaevinde kalmasının hayatı için tehlike arz etmediği' denilerek daha önce tahliyesi engellendi.

Son olarak 2 Kasım'da da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl için yine "Cezaevinde kalamaz" raporu verildi, fakat Adli Tıp Kurumu yine Bingöl için "Kendini kötü gösterme çabasındadır, cezaevinde kalabilir" dedi.