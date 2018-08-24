800 yıllık tarihi saraya asansör yaptılar

İstanbul'da bulunan ve Bizans döneminden kalan Tekfur Sarayı'na asansör yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Edirnekapı’da yer alan saraya asansör eklendiğini "Çirkin İstanbul" adlı sosyal medya hesabı duyurdu. Sivil Bizans mimarisinin nadide örneklerinden olan saraya asansör yapılması sosyal medyada tepki çekti.

Blaherna Sarayı kompleksinden günümüze kalan tek saray olan Tekfur’un kimler tarafından ve ne zaman inşa edildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

800 yıllık Bizans sarayına asansör yapmışlar. pic.twitter.com/TugoC39ANf — Çirkin İstanbul (@CirkinIstanbul) 23 Ağustos 2018

KAŞIKÇI ELMASININ BULUNDUĞU YER

Topkapı Sarayı’nda sergilenen meşhur kaşıkçı elması Tekfur Sarayı’nın çöplüğünde bulunmuştu.

İstanbul Surları içinde Fatih’te Edirnekapı’da bulunan Tekfur Sarayı'nın, Edirnekapı ve Eğrikapı arasında kalan kalın duvarlı sarayın Bizans İmparatoru Porfirogennetos döneminde yapıldığı düşünülüyor. İstanbul’un Fethi’nden sonra saray metruk halde kaldı. 17'nci yüzyılda ise hayvanat bahçesi kuruldu.