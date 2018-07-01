8 yaşındaki Belçikalı çocuk üniversiteye başlayacak

Laurent Simons isimli 8 yaşındaki Belçikalı bir çocuğun üniversiteye başlayacağı belirtiliyor. Simons orta öğrenimini bir buçuk yılda bitirdi.

Laurent Simons isimli Belçikalı bir çocuğun 145 IQ'ya sahip olduğu ve 8 yaşındayken 18 yaşındakilerle birlikte lise diploması aldığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre Simons, normalde altı yıl süren orta öğrenimini yalnızca bir buçuk yılda bitirdi.

Belçika radyosu RTBF'ye konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu belirterek "çünkü çok geniş, istatistik, geometri, cebir var" ifadelerini kullandı.

Simons'un 2 aylık tatilin ardından üniversiteye başlayacağı bildirilirken, 8 yaşındaki çocuğun babası oğlunun diğer çocuklarla oynamadığını ve "oyuncaklarla ilgilenmediğini" söylüyor.

Laurent Simons, başlangıçta cerrah ya da astronot olmayı düşündüğünü, ancak şu anda bilgisayarlarla ilgili çalışmak istediğini söylüyor.

Simons'un babası, "eğer yarın marangoz olmaya karar verirse, bu bizim için sorun olmaz, bizim için mutlu olması önemli" diyor.