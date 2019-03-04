8 Mart gericilerin hedefinde: Çocuk evliliklerini savunup camiye çağırdılar

Kendilerini 'Türkiye Aile Meclisi' olarak adlandıran bir grup gerici, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü hedef aldı. Sosyal medyada yapılan duyuruda, 8 Mart Cuma günü dokuz ildeki dokuz camide basın açıklaması yapıp dua edileceği belirtildi.

Kendilerini "Türkiye Aile Meclisleri" olarak adlandıran bir grup gerici, Twitter'dan çağrı yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü hedef aldı.

"Aile yıkan yasalar kaldırılsın" başlığıyla 8 Mart Cuma günü dokuz ildeki dokuz camide basın açıklaması yapacaklarını ve dua edeceklerini duyuran grup, kadınları ve eşcinselleri de hedef gösterdi.

Yapılan çağrıda "İstanbul Sözleşmesi iptal olsun", "6284 sayılı yasa kalksın", "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur" gibi ifadeler yer aldı.

8 Mart'ta camilere çağrı yapılan paylaşımda "Nafaka hapsi kalksın", "Süresiz nafaka zulmü son bulsun", "Ailede reis olsun", "Genç akran evlilik yasağı kalksın" denilerek kadın ve çocuk haklarına saldırıldı.