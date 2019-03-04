8 bin bekçi, 15 bin polis daha alınacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar." dedi. Erdoğan'ın talimatıyla yeniden göreve başlayan bekçilerin sayısı arttıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de düzenlenen mitingde, 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeniden göreve başlayan bekçilerin sayısı giderek artıyor. Daha önce iş başı yapan bekçilere komando ve özel harekat eğitimi verilmişti.

Soylu, iki kez 10 bin bekçi aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak." diye konuştu.