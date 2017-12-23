8 askere 'FETÖ' tutuklaması

Siirt'te yürütülen "FETÖ" soruşturmasında gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 8-22 Aralık tarihleri arasında Siirt merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 2'si astsubay ve biri jandarma uzman olmak üzere 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yine görevde olan; 1'i binbaşı, 14'ü astsubay, 5'i uzman jandarma olmak üzere toplam 20 şahıs, “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. 2 rütbelinin ise arandığı belirtildi.