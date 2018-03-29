7,5 yıl hapis cezası verilen Eren Keskin: İsyan ediyorum

Hakkında 143 dava bulunan avukat Eren Keskin 7,5 yıl hapis cezası aldı. Keskin, "İsyan ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi hakkında süren davalarda gazetenin genel yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle avukat Eren Keskin’e 7,5 yıl hapis cezası verildi. Keskin verilen karara, “Bugün Özgür Gündem G.Y.Y. nedeniyle, hakkımda toplam 7,5 yıl hapis cezası verildi. İsyan ediyorum” diyerek tepki gösterdi.

Keskin hakkında 143 dava bulunuyor. Keskin’e daha önce birçok kez para cezası verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları da Keskin’in barodan çıkartılması için başvuruda bulunmuştu.

Keskin bütün para cezalarına ve kendisine yapılanlara karşı, “Yurtdışına gitmek yerine hapse gireceğim” demişti.