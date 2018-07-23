700 kişi zehirlenip hastaneye gitti, Belediye Başkanı 'Bunlar ülke genelindeki problemler' dedi

Sivas'ın Kangal ilçesinde son bir haftada yaklaşık 700 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İçme suyundan süphelenilen olayda ilçenin AKP'li Belediye Başkanı 'Bunlar ülke genelinde olan problemler' dedi. İçme sularından alınan numuneler inceleniyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde son bir haftada yaklaşık 700 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İçme suyundan süphelenilen olayda ilçenin AKP'li Belediye Başkanı 'Bunlar ülke genelinde olan problemler' dedi. İçme sularından alınan numuneler inceleniyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde son bir haftada, ilçe merkezi ve bağlı farklı köylerde yaşayanlar mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleriyle Kangal Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Başvuruların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken şu ana kadar sayının 700'e ulaştığı öğrenildi.

Hastaların tamamının ayakta tedavi edilerek gönderildiği öğrenildi. Şikayetlerin köylerde ve ilçede kullanılan içme suyundan kaynaklandığı şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğü, incelenmek üzere numune aldı. Hastaneye başvuruların yüzde 3'ünün ilçe merkezinden olduğu ve çoğunluğun ise ilçeye bağlı çevre köylerden geldiği öğrenildi.

Kangal'ın AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Öztürk "Son günlerde ilçemizde içme suyuyla ilgili bir takım kirli bilgiler var. İlçemizin merkez nüfusu 11 bin civarındadır. Diğer taraftan köylerimizle birlikte 25 bini bulmaktadır. Ayrıca yaz ayları olması nedeniyle ilçe merkez nüfusu 40 bin civarında insanın yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bir ishal, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oluyor. Ülkenin genelinde olan problem ve sıkıntılar ilçemizde de maalesef yaşanıyor. Burada ilçemizin içme suyuyla ilgili iddialar olduğunu da gözlemledik. İçme suyu su deposuna hayvan düştüğünü iddia edenler var. Bunlarla ilgili yasal ve idari işlemlerimize başladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Asılsız iddiada bulunanların, iddialarını ispatlamalarını isteyeceğiz" dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de bu tür rahatsızlıklara neyin neden olduğunun henüz araştırıldığını, henüz bir sonuç alınamadığını ifade etti.