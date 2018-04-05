7 yaşındaki çocuk anıtın içine sıkıştı

İngiltere'de tarihi bir köşkü ailesiyle birlikte ziyaret eden 7 yaşındaki çocuk, fotoğraf çektirmek için girdiği anıtın içine sıkıştı. Çocuğun bacağının kangren olmaması için zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri taş anıtı taşlama çarkı ile kesti.

İngiltere'nin Wolverhampton kenti yakınlarında bulunan tarihi Wightwick Köşkü'nü ailesiyle birlikte ziyaret eden Max Morgan neredeyse bacağını kaybediyordu Poz vermek için köşkün bahçesinde bulunan ortası delik taş anıtın içine giren 7 yaşındaki Max Morgan, bacağını hareket ettiremediğini fark etti. Taşın içinden çıkmaya çalışan Max'e annesi ve iki kız kardeşi yardım etmeye çalıştı ancak çabaları sonuç vermedi. 3 SAAT SÜRDÜ Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ancak gelen ekip de çocuğu çıkartamayınca, itfaiyenin özel kurtarma birimi devreye girdi. Yeni ekip, taşlama çarkı denilen aletle taş anıtı keserek Max'i kurtardı. Tüm bu operasyon 3 saat sürdü. Hastaneye giden Morgan'ın olayı birkaç morlukla atlattığı ifade edildi.