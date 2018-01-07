7 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Adıyaman’da, 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, durumu fark eden mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi eski 82.Yıl Devlet Hastanesi karşısında 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen M.G.’yi fark eden mahalle sakinleri şahsın peşine düştü.

Şahıs, bir süre sonra eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arkasında yakalandı. Yakalanan şahıs öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi.

Yaralanan ve olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.