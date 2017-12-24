6'ncı Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu sona erdi: Evrim, doğa üzerine düşünmenin yoludur

Üniversite Konseyleri Derneği, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi ve Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi'nin ortaklaşa düzenlediği 6'ncı Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu sona erdi. Kapanış konuşmasını yapan Erhan Nalçacı, “Evrim konusu temel olarak doğa üzerine düşünmenin yoludur. Müfredatta yer almaması, düşünen insanın istenmemesidir" dedi.

Üniversite Konseyleri Derneği, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi ve Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi'nin ortaklaşa düzenlediği 6'ncı Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu sona erdi.

Sempozyum Erhan Nalçacı’nın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Nalçacı, bu sempozyumda öncekilere göre biraz daha farklı bir tarz benimsendiğine, sadece biyolojik evrim değil, insanlığın geleceği ve toplumsal meseleler hakkında felsefi, ideolojik tartışmalar da gerçekleştirildiğine değindi.

Evrim konusunun müfredattan çıkarılması hakkında Nalçacı şunları dile getirdi:

“Evrim konusu temel olarak doğa üzerine düşünmenin yoludur. Müfredatta yer almaması, düşünen insanın istenmemesi olarak yorumlanmalıdır. Bunlarla paralel olarak cumhuriyet ve laiklik de tabutlarına son çivilerin çakıldığı bir yılı geride bıraktılar.”

Nalçacı, “Tüm emekçilerin örgütsüzleştirilmesi gibi bilim emekçileri de giderek daha güçsüzleştirilmiş durumda. Düşünmeyi öğrenmiş emekçi sınıflar kendi iktidarlarında bilimi, ilerlemeyi, laikliği ve barışı yeniden inşa edecekler. Biz ona o gün Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.