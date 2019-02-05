65 bin nüfuslu ilçede bin 120 kişi hastanelik oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde cumartesi gününden beri mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı bin 120’ye çıktı.

Burdur’un 65 bin nüfuslu ilçesi Bucak’ta cumartesi gününden beri bin 120 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

DHA’nın haberine göre cumartesi gününden bu yana aynı şikayetle Bucak Devlet Hastanesi’ne 915, özel bir hastaneye ise 205 kişi başvuruda bulundu.

Hastalardan 6’sı çocuk 15’i Bucak Devlet Hastanesi’nde gözlem amaçlı tedaviye alınırken, bunlardan 1’i taburcu edildi. Diğer hastaların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İçme suyundan kaynaklandığı tahmin edilen bir salgın olasılığı üzerinde durulurken, ilçede su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemlerinin uygulandığı bildirildi.

Bucak Devlet Hastanesi’nde tüm birimlerde nöbetçi personel sayısının artırıldığı, ilçede gece nöbetçi eczanede mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlarınsa tükendiği ifade edildi.

Klorlama çalışmalarının ardından dün gece itibariyle şebekeye yeniden su verilmeye başlandığı öğrenildi.

