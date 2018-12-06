60 yaşında bir kadın sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltında

İzmir Kadifekale'de 60 yaşındaki bir kadın, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle evine baskın yapılarak gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale semtinde sabah saatlerinde yapılan ev operasyonunda Necah Berge adlı 60 yaşındaki kadın "sosyal medya operasyonu" adı altında gözaltına alındı. İsveç'ten 6 ay önce oturum alamayıp Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Necah Berge'nin kız kardeşi Nebiha Demir'in evinde kaldığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kaldığı evde bulunan elektronik cihazlara el konulan Berge, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sabah saatlerinde polisin kafalarına silah dayayarak kız kardeşini gözaltına aldığını belirten Nebiha Demir, şunları söyledi: "Ne olduğunu anlamadık polis gelip kafamıza silah dayadı. Ablam şeker hastasıdır. Şeker hastalığından dolayı bir gözünde görme problemi çekiyor. Ablamın gözünden ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat olmasa gözünü kaybedebilir."

Berge, Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.