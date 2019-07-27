6 yaşındaki youtuber 8 milyon dolara mülk satın aldı

Güney Koreli 6 yaşındaki YouTuber 'Boram', başkent Seul'de 8 milyon dolar değerinde 5 katlı mülk satın aldı.

İki farklı YouTube kanalında 30 milyondan fazla takipçisi bulunan kız çocuğu Boram, ailesi tarafından kurulan Boram aile şirketi aracılığıyla Seul'de 8 milyon dolarlık 5 katlı mülkün yeni sahibi oldu.

CNN'de yer alan habere göre, içeriklerini paylaştığı YouTube kanallarının birisinde 13,6 milyon, diğerinde ise 17,6 milyon takipçiye sahip Boram'ın bazı videoları 350 milyonun üzerinde izlendi.

Boram'ın aylık gelirinin 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Forbes'a göre geçen sene en çok gelir elde eden YouTuber, 22 milyon dolarlık kazancıyla 7 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji olmuştu.