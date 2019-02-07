5 yaşındaki Havva enkazdan sağ çıkarıldı

Kartal'daki göçen binanın enkazı altında kalanlardan biri olan 5 yaşındaki Havva, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, "Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular" diye duyurduğu Havva'dan haber geldi. 5 yaşındaki Havva adlı çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binayla ilgili son bilgileri canlı yayında anlattı. Vali Yerlikaya, yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nın risk taşıdığını ve lazerle kontrol edildiğini söyledi. Sevindirici bir haber vermek istediğini aktaran Vali Yerlikaya, "Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular. Şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duasıyla, onların gayretleriyle; bu kızımız da dünkü Mahmut Tayyip gibi ona da kavuşacağız" diye konuşmuştu. Vali Yerlikaya'nın bu açıklamasından dakikalar sonra sevindirici haber geldi ve Havva'nın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi. Enkazdan sağ kurtarılan Havva Tekgöz Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çevredeki komşu 7 bina boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı. Hemen enkazın, yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor... Çevre Bakanlığımızın teknik heyeti lazer yöntemiyle bu binanın durumu anbean kontrol altında tutuluyorlar. Neden? Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızda yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Üç kere kısa süreli de olsa bu durumu netleştirmek için de arama kurtarma faaliyetlerine kısa süreli ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlilini yapar yapmaz tekrar çalışmalara başlandı.

'EKİPLER HAVVA KIZIMIZLA KONUŞTULAR'