5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırının zanlısı tutuklandı

Küçükçekmece'de 5 yaşında çocuğa cinsel saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu sorguda itiraf ettiği belirtilen zanlı tutuklandı.

Küçükçekmece Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, saldırıda bulunan şahısla aynı evde kalan 6 kişinin de ifadesi alındı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten savcılık, çocuğun pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve avukatı eşliğinde ifadesinin alındığını kaydetti.

Zanlı ile aynı evde kalan ve yabancı ülke vatandaşı olan 6 kişi ise olayla ilgilerinin olmadığının tespit edilmesi üzerine sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.