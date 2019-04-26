5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırının zanlısı tutuklandı

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu sorguda itiraf ettiği belirtilen zanlı tutuklandı.
Küçükçekmece Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, saldırıda bulunan şahısla aynı evde kalan 6 kişinin de ifadesi alındı.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten savcılık, çocuğun pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve avukatı eşliğinde ifadesinin alındığını kaydetti.
Zanlı ile aynı evde kalan ve yabancı ülke vatandaşı olan 6 kişi ise olayla ilgilerinin olmadığının tespit edilmesi üzerine sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.