5 milyon kişinin kişisel verileri kopyalanmış

Trabzon'da uluslararası bilişim suçlarına karıştığı iddia edilen ve bilgisayar, harddisk ile flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait kişisel bilgiler ele geçirilen M.K. (22) gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı.

Trabzon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ​Türkiye üzerinden erişim engeli olan internet sitesinin sanal özel ağ kullanıp, yurt dışı bağlantısı sağlayarak, birçok kişinin kredi ile banka kartlarını ve kimlik bilgilerini kopyaladıklarını belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, internet sitesinin moderatörünün M.K. olduğunu belirledi. M.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi' suçundan tutuklandı.