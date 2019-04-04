5 milyon kişinin kişisel verileri kopyalanmış

Trabzon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye üzerinden erişim engeli olan internet sitesinin sanal özel ağ kullanıp, yurt dışı bağlantısı sağlayarak, birçok kişinin kredi ile banka kartlarını ve kimlik bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.
Çalışma başlatan polis ekipleri, internet sitesinin moderatörünün M.K. olduğunu belirledi. M.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi' suçundan tutuklandı.