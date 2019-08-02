5 kişinin öldüğü otobüs yangınının kahve makinesinden çıktığı öne sürüldü

Balıkesir’de Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünde çıkan, 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı yangının kahve makinesinde başladığı öne sürüldü.

Balıkesir’de Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü seyir halindeyken çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre yangının otobüsteki kahve makinesinde çıktığını söyledi.

Yılmaz “Şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre, kahve makinesinden çıkan yangın sonrası otobüs şoför tarafından sağa yanaştırıyor ve sakince aşağı inilmesi söyleniyor. Otobüste 34 yolcu 3 de mürettebat 37 kişi varken, arabadan inenlerin toplam sayısı şu anda 29 olarak hesaplandı” dedi.

Yangının bir anda tüm otobüsü sarmasına, ucuz olduğu için kullanılan 10 numara yağın yol açtığı iddialar arasında. 10 numara yağın, içine solvent veya tiner gibi maddeler konduğunda aşırı sıcaklarda yangına neden olabileceği ifade ediliyor. Belediye Başkanı Yılmaz'ın açıklamasının aksine yangın çıktıktan sonra sürücünün bir süre daha durmadığı ve tahliyenin geciktiği de ileri sürülüyor.

Yılmaz “Tahminlerimize göre 5 vatandaşımız burada, aracın içinde zehirli dumandan boğularak, daha sonrasında da alevlerin içinde kalarak vefat etmiş bulunmaktadır. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Balıkesir Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise “Küçükkuyu istikametinden-Ankara istikametine hareket eden Sürücü N. D. idaresindeki 06 …. plakalı yolcu otobüsüyle Balıkesir istikametine seyrederken Balıkesir- Edremit yolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. 34 yolcusu ve 3 görevlisi bulunan otobüsteki yolculardan 3’ü yetişkin 2’si çocuk olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 vatandaşımız ise Balıkesir’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır” denildi.

