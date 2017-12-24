4/C statüsü kaldırıldı: Peki, şimdi ne olacak?

AKP'nin yayımladığı son KHK ile 4/C statüsü kaldırıldı. Ancak 4/C statüsündeki iki fıkra 4/B fıkrasına neredeyse aynen aktarıldı. Sonuçta pek bir şey değişmeyecek. Yalnızca statünün adı değişti...

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki çalışanlar 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

Düzenleme sonrası akıllara şimdi ne olacak sorusu gelirken, hiçbir şeyin değişmediği ortaya çıktı...

DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR?

Devlet Memurları Yasasının 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında sözleşmeli personele (C) bendinde ise geçici personele ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. KHK ile 4/C statüsü kaldırılarak bu statüyle çalışanların 4/B statüsüne geçirilmesi öngörüldü.

Ancak 4/C statüsündeki iki fıkra 4/B fıkrasına neredeyse aynen aktarıldı. Sonuçta pek bir şey değişmeyecek. Yalnızca statünün adı değişti. Artık olumsuz bir imaj yaratan “geçici personel” sözcükleri yasadan çıkarılmış oldu. Bu durumdaki personel, “sözleşmeli personel” statüsüyle çalışıyor olsalar da yine geçici çalıştırılacaklar.

Oysa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı biraz önce yaptığı açıklamada bunu bir yenilik olarak sunuyor.

Ayrıca, özelleştirmeler nedeniyle emeklilik haklarını kazanıncaya değin 657 sayılı Yasanın 4/C fıkrasına göre çalıştırılan ve 696 KHK ile 4/B fıkrasına atanan personelin, emekliliğe hak kazandıkları tarihte işlerine son verilmesi öngörülüyor.