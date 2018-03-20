'400 ATM ihalesinde adres belli' iddiası

İstanbul’un en işlek meydan ve caddelerinde bulunan reklam uygulamalı 400 ATM’nin 10 yıl süreyle işletilmesi ihalesi için istenilen belgeler ile şartların ihaleye tek bir firmanın girmesini sağlamak için belirlendiği ileri sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen ve kentin cazip noktalarında bulunan 400 ATM’nin işletilmesi ihalesinden hemen önce “peşkeş” iddiaları gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü’nün geçen günlerde yayımladığı, reklam uygulamalı ATM kabinleri ihalesine katılmak için belirlenen şartlar ve istenilen belgeler iddialara gerekçe olarak gösterildi. 10 yılda KDV dahil 750 Milyon TL bedele ulaşan ihaleye katılacakların, “Türkiye genelinde en az iki Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiğini ve sözleşmelerini yaptığına dair belgeler ile ihale ilan tarihinden itibaren son üç yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplamda 4 milyon TL tutarında işi deneyim veya iş bitirme belgesi sunması” istendi.

Birgün'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne sunulan bir dilekçede, şartnamede yer alan yeterlilik şartlarını aynı anda sağlayabilen Türkiye’de tek bir şirket olduğu belirtildi. Şartname ile tüm katılımcıların elenerek tek bir firmanın girebileceği maddelerin şartnameye konulduğu, bunun da rekabeti ve kamu yararını engelleyeceği belirtilen dilekçede, şöyle denildi:

“İhaleye katılabilecek tek firma olan… Yönetim Merkezi Gayrimenkul Turizm San Tic A.Ş.’nin şartnamede yer alan sermaye yeterliliği maddesine takılmamak için ihale ilanından önce sermaye artırımına gitmiş olması İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince önceden bilgilendirildikleri ihtimalini ortaya çıkarmıştır. İhaleden önce belediyenin ilgili firmayı bu konuda bilgilendirip bilgilendirmediği hususunda da bir tahkikat yürütülmesi için yardımlarınızı rica ederiz.”