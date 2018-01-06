4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Gelin teslim olacağım

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bugün saat 10.50 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle iş yerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA'nın haberine göre, Ereğli ilçesindeki müteahhitlik bürosunda 3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısı, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı.

Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak, "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi.

Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.