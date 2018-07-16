35 askere tutuklama

İzmir'de, "FETÖ'nün TSK yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 69 şüpheliden 35'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 'FETÖ' üyeleriyle ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermelerinden ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 35'i "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin de olduğu 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.