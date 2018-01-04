32 yıldır arıtmasız çalışan termik santralden zehir yağdı!

32 yıldır baca gazı arıtma sistemi olmadan çalışan Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ndeki filtre sistemi tıkandı. Bölgeye kül yağdı.

32 yıldır baca gazı arıtma sistemi olmadan çalışan Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ndeki filtre sistemi tıkandı. Bölgeye kül yağdı.

Elbistan’ın Sesi’nde yer alan habere göre Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, havaya kül yağdırdı. Kurulduğu günden bu yana dek baca gazsı arıtma sistemi olmadan faaliyet gösteren santrale çevrecilerden ve yurttaşlardan tepki yağıyor.

İki üniteyle üretime devam eden Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nden saçılan küller, hafta başında ortalığa saçıldı. Santrale yakın bölgelerdeki kar tabakası beyazdan siyaha döndü.

Mahalle sakinleri, “Kar beyaz yağar, ama santralin olduğu bölgedeki karların rengi siyah oldu. Termik santral zehir saçıyor. Çok sayıda vatandaş kanserle mücadele ediyor. Artık sesimizi birileri duysun” dedi.