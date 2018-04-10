32 avukatı beraat ettiren hakimin eşi hakkında gözaltı kararı!

Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan ve 31 avukat hakkında 'korna çalarak başsavcıyı protesto ettikleri' iddiasıyla açılan davada 32 avukata beraat kararı veren hakim Derman Arslan'ın eşi için Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi.

Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan ve 31 avukat hakkında "korna çalarak başsavcıyı protesto ettikleri" iddiasıyla açılan davada 32 avukata beraat kararı veren hakim Derman Arslan'ın eşi için Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

14 Haziran 2016'da Uşak Barosu'na kayıtlı bir avukatın aracı, başsavcı Mustafa Gümüş tarafından otoparktan çekici ile çektirilmişti. Başsavcının bu keyfi uygulaması 16 Haziran 2016 günü Uşak Barosu avukatları tarafından bir basın açıklaması yapılarak ve korna çalınarak protesto edilmişti. Bunun üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 32 avukat hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Dava Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 29-30 Mart 2018 tarihlerinde görülmüştü. 55 ilin baro başkanlarının da bulunduğu 100'den fazla avukat, duruşmada meslektaşlarını savunmuşlardı. Hakim Derman Arslan 32 avukat hakkında beraat kararı vermişti.

Beraat kararından 10 gün sonra hakim Derman Arslan'ın eşi hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmesi dikkat çekici bulundu.