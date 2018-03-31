31 Mart: 109 yıl önceki şeriatçı ayaklanmayı anımsamak…

Bugün 31 Mart... Bir şeriatçı ayaklanmanın 109'uncu yıldönümü... Türkiye bugün 31 Martçıların iktidarını yaşıyor. Ülke, 1908 Devrimi’nden daha geri bir noktada... İki yıl önce interaktif olarak yayımladığımız 31 Mart Dosyası'nı okurlarımızla bir kez daha paylaşıyoruz...

31 Mart şeriatçı ayaklanması, 13 Nisan 1909’da kimi medrese öğrencilerinin, şeriat isteklilerinin ve bazı askeri birliklerin İstanbul’daki yönetime karşı gerçekleştirdikleri bir ayaklanma… Miladi takvime göre 13 Nisan 1909’da yaşanan bu ayaklanma, Rumi takvime göre 31 Mart 1325’te yaşandığı için tarihte de “31 Mart Vakası” olarak anılageldi.

Siyaset bilimci, gazeteci, yazar Doğan Avcıoğlu’nun önemli eserlerinden biri de 31 Mart’ta Yabancı Parmağı adlı kitabıdır. İlk baskısı 1969’da yapılan bu kitapta, 31 Mart Ayaklanması’nda İngiliz emperyalizminin nasıl bir desteği olduğu çeşitli örnekler, olaylar, karşılaştırmalarla gözler önüne serilir.

Şeriatçı Bir Ayaklanma 31 Mart Olayı adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Sina Akşin de, gerici ayaklanmayı durdurmak için Selanik’ten harekete geçen Hareket Ordusu’nun İngiltere tarafından durdurulmak istendiğini yazar. Ancak İngiltere’nin bu girişimi başarısız kalmıştır. Meşrutiyet’i kurtarma heyecanı ve azmi içinde yola çıkan Hareket Ordusu, İstanbul’a girmiş ve İngilizci rejime son vermiştir.

Bundan 109 yıl önce Hareket Ordusu tarafından Topçu Kışlası’nda bastırılan 31 Mart gerici isyanını çıkaranların torunları ise 2016 Türkiyesi'nde iktidardadır.

İŞTE 31 MART DOSYASI

İki yıl önce interaktif olarak yayımladığımız 31 Mart Dosyası'nı okurlarımızla yeniden paylaşıyoruz. Aşağıdaki görsele tıklayarak dosyaya ulaşabilirsiniz: