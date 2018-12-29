'31 Aralık Pazartesi okullar tatil mi' sorusuna resmi yanıt

'31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi' sorusunun yanıtı belli oldu...

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği "31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi" sorusuna Millli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi içerisinde ve 2019 resmi tatillerde öğrencilerin ne zaman tatile çıkacağı önceden belirlendi.

31 Aralık 2018 Pazartesi öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi devam ederken, 1 Ocak 2019 Salı günü öğrenciler okula gitmeyecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Resmi tatiller 1 Ocak 2019 itibariyle başlıyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

2019 yılı resmi tatil günleri şöyle: