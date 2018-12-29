'31 Aralık Pazartesi okullar tatil mi' sorusuna resmi yanıt

'31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi' sorusunun yanıtı belli oldu...
Cumartesi, 29 Aralık 2018 08:37

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği "31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi" sorusuna Millli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi içerisinde ve 2019 resmi tatillerde öğrencilerin ne zaman tatile çıkacağı önceden belirlendi.

31 Aralık 2018 Pazartesi öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi devam ederken, 1 Ocak 2019 Salı günü öğrenciler okula gitmeyecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Resmi tatiller 1 Ocak 2019 itibariyle başlıyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

2019 yılı resmi tatil günleri şöyle:

  • 01 Ocak 2019 Salı, Yılbaşı
  • 23 Nisan 2019 Salı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 01 Mayıs 2019 Çarşamba, Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2019 Pazar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 04 Haziran 2019 Salı, Ramazan Bayramı Arefesi
  • 05 Haziran 2019 Çarşamba, Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 06 Haziran 2019 Perşembe, Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 07 Haziran 2019 Cuma, Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 15 Temmuz 2019 Pazartesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi, Kurban Bayramı Arefesi
  • 11 Ağustos 2019 Pazar, Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi, Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 13 Ağustos 2019 Salı, Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba, Kurban Bayramı (4.Gün)
  • 30 Ağustos 2019 Cuma, Zafer Bayramı
  • 28 Ekim 2019 Pazartesi, Cumhuriyet Bayramı Arefesi
  • 29 Ekim 2019 Salı, Cumhuriyet Bayramı