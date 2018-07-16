300 timsahı öldürdüler

Endonezya'da bir kişinin timsah saldırısında ölmesine tepki gösteren köylüler, timsah çiftliğine saldırarak 300 timsahı öldürdü.

Olay cumartesi günü Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Sorong bölgesinde yaşandı.

48 yaşındaki bir erkek, hayvanlarına ot toplamak için bir timsah çifliği içindeki etrafı çevrili alana girdi.

Sputnik'in haberine göre, yimsah saldırısında hayatını kaybeden erkeğin cenaze töreninin ardından adamın yakınları ve yüzlerce kişi çiftliğin yerleşim birimlerine yakın olmasına öfkelenerek bölgedeki karakola yürüdü.

Çiftlik sahibinin tazminat ödemesini isteyen kitle ellerinde palalar ve sopalarla timsah çiftliğine saldırdı. Bazıları yavru 292 timsah kalabalık tarafından katledildi.

Polisin sayıca üstün kalabalaığı engellemekte yetersiz kaldığı açıklandı. Polis yetkilileri kalabalıktan bazı kişilere suçlamaler yöneltilebileceğini belirterek tanıkların ifadesine başvurulduğunu belirtti.