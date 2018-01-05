Azerbaycan'da zirve yürüyüşü gerçekleştirirken kendileri ile irtibat kesilen biri kadın 3 dağcıdan 12 gündür haber alınamıyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2017'de Guba ilinin Hınalık köyü kırsalından Tufandağ zirvesine yürüyüşe çıkan ve 24 Aralık'ta kendileri ile irtibat kesilen dağcılar Babur Hüseynov, Namin Bünyatzade ve Feride Cebrayılzade isimli dağcıları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kötü hava koşullarına rağmen devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bölgelerin Mayınlardan Temizlenmesinden Sorumlu Devlet Ajansı ekipleri, gönüllü dağcılar ve özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Arama kurtarma için helikopterlerin de kullanıldığı bilgisi paylaşılırken devam eden kar yağışı, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaşması ve çığ tehlikesinin çalışmaları zorlaştırdığı kaydedildi. Hava koşulları yüzünden bölgeye şimdilik ağır araçlar giremiyor.

Kaybolan dağcıların çığ altında kaldıkları tahmin ediliyor. Çığ düşen bölgelerde kar kalınlığının 12 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.